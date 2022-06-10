На улице Покрышкина загорелась квартира на предпоследнем этаже. Видео прислали телезрители канала.

На месте уже работают несколько расчетов спасателей. Сотрудникам МЧС понадобилась специальная лестница, чтобы добраться до очага. Ущерб придется подсчитывать и владельцам квартиры, и жителям нижних этажей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.