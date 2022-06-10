ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по Макеевке

Украинские войска выпустили по городу Макеевке в ДНР еще 10 ракет из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом сообщают в Донецкой Народной Республике.

Это уже не первый обстрел за 10 июня. ВСУ бьют по Макеевке с утра. Всего выпущено 18 снарядов. По данным ДНР, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.