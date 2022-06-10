Офисный парк Comcity эвакуировали в Румянцеве после сообщений о "минировании"

Офисный парк Comcity эвакуировали в Румянцеве после звонка о "минировании". Кадры с места событий прислали телезрители.

Посетители и сотрудники дожидались полиции и саперов на улице. Пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

