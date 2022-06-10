Супруга Укупника сбила пешехода в центре Москвы – СМИ

Супруга Аркадия Укупники сбила пешехода в центре столицы. Об этом сообщили в СМИ.

Мужчина перебегал дорогу на красный свет на Нижней Красносельской улице. По сторонам он не смотрел. В результате женщина на автомобиле сбила нарушителя. От удара его отбросило на несколько метров.

Скорую помощь они дожидаться не стали, водитель сама привезла пострадавшего в больницу. Состояние у него стабильное. После этого, судя по видео в Сети, Наталья Укупник вместе с супругом поехала в отдел полиции, где на нее составили протокол. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.