ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.