В Кабардино-Балкарии при столкновении трех машин погиб один человек

В Кабардино-Балкарии авария на трассе закончилась мощным взрывом. Все произошло на въезде в село недалеко от Нальчика.

Машина Lada Kalina столкнулся с иномаркой. От удара отечественный автомобиль вылетел на встречку, врезавшись в еще одну легковушку. Lada Kalina загорелась, а затем взорвалась. Ее водитель погиб. Еще четверых участников ДТП увезли в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.