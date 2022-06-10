Против Харви Вайнштейна выдвинуты новые обвинения

Прокуратура Великобритании предъявила кинопродюсеру Харви Вайнштейну новые обвинения в домогательствах.

Еще одна женщина заявила о том, что Вайнштейн к ней приставал. И это при том, что в 2020 году Вайнштейн и так был приговорен к 23 годам тюрьмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.