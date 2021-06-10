Мужчину, напавшего на прохожего, задержали в центре Москвы

В самом центре Москвы камера наблюдения зафиксировала агрессию одного из горожан. На улице Александра Невского мужчина избил случайного прохожего.

После нападения пострадавший уже не смог встать. Единственное, что сделал нападавший – немного сдвинул его с проезжей части к бордюру. На дороге было активное движение. При этом никто не остановился, чтобы прекратить избиение.

Пострадавшего доставили в больницу. Кадры с камеры наблюдения помогли полицейским задержать нападавшего. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.