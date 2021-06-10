Сочинского стрелка арестовали на два месяца

Сочинского стрелка, убившего двух человек, отправили в СИЗО. Инцидент произошел накануне в Адлере.

Двое судебных приставов собирались выселить людей из дома, признанного самостроем. В итоге развязался конфликт, и один из жильцов устроил стрельбу. От полученных ранений оба пристава скончались на месте. Еще один человек пострадал, но ему оказали помощь.

Впоследствии 60-летний мужчина полностью признал свою вину, а также объяснил мотивы своего поступка.

Он рассказал, что жил в доме с четырех лет и приставы его попросту довели. При этом администрация города не позволяла оформить дом законным образом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.