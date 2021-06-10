9 человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале

Трое пострадавших в ДТП с автобусом на Урале находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации. Всего травмы получили 9 человек, 6 человек погибли.

Авария произошла в городе Лесном. Автобус на полном ходу врезался в остановку, где его ждали рабочие местного комбината.

По предварительной версии, у него отказали тормоза. Уже известно, что водитель был трезв. За 31 год водительского стажа у него было всего 3 штрафа.

После трагедии прокуратура Свердловской области начала проверку технического состояния всего служебного транспорта в регионе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.