В Красноярске пассажир такси, обстрелявший велосипедистов, сдался полиции

Пассажир такси в Красноярске, обстрелявший велосипедистов из окна машины, пришел в полицию с повинной. 24-летний парень рассказал, почему достал охолощенный пистолет, а также принес извинения.

Следователи завели уголовное дело по статье хулиганство. Теперь стрелку грозит до 7 лет лишения свободы.

Видео с обстрелом выложили в Сеть накануне. Велосипедисты рассказали, что машина проехала за ними на красный свет, поравнялась, и началась стрельба. Пострадавших нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.