В Москве полицейские задержали мужчину, грабившего женщин в метро

В Москве на станции "Пролетарская" молодой парень стоял возле женщины, которая держала в руках смартфон. Когда двери начали закрываться, мужчина выхватил гаджет и выскочил из поезда.

Этот же мужчина похожим способом ограбил женщину на станции "Коломенская". Благодаря камерам наблюдения, полицейские быстро опознали грабителя и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что телефоны он уже продал, а деньги потратил. Против задержанного возбудили уголовное дело о грабеже. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.