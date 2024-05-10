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10 мая, 09:45

Происшествия

Новости регионов: самолет авиакомпании "Руслайн" совершил экстренную посадку в Кирове

Новости регионов: самолет авиакомпании "Руслайн" совершил экстренную посадку в Кирове

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Самолет авиакомпании "Руслайн", летевший из Котласа в Архангельской области в подмосковный Жуковский, совершил экстренную посадку в кировском аэропорту Победилово. Во время взлета лайнер повредил переднюю стойку шасси, и она не убралась. На борту находились 37 пассажиров и четыре члена экипажа. При посадке никто не пострадал.

Между тем в Ялтинский горно-лесной заповедник вернули украденных лебедей. Двух птиц, которые пропали с Черепашьего озера, обнаружили на частном земельном участке. В поисках участвовали сотрудники государственной инспекции и местные жители.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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