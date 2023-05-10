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Новости

10 мая, 22:00

Происшествия

Новости часа: около 400 ракет выпущено из сектора Газа по Израилю

Новости часа: около 400 ракет выпущено из сектора Газа по Израилю

"Московский патруль": во время майских праздников активизировались нелегальные курьеры

"Московский патруль": столичные полицейские задержали мага-афериста

"Московский патруль": суд отправил под арест обвиняемого в убийстве сотрудника Росгвардии

"Московский патруль": уголовное дело возбудили после пожара на Северодвинской улице

"Московский патруль": более 2,5 млн пачек нелегальных сигарет обнаружила таможня Москвы

"Рейд 112": входная дверь в квартире загорелась на улице Гончарова

Новости часа: Грузия допустит прямые полеты авиакомпаний РФ, не подпавших под санкции

Истребители Израиля поразили 40 ракетных и минометных площадок в секторе Газа

Новости часа: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Около 400 ракет выпущено из Газы по Израилю, есть попадания по жилым домам, сообщил министр обороны страны.

Все природные пожары, угрожавшие населенным пунктам в Курганской, Свердловской и Тюменской областях, ликвидированы, заявили в МЧС РФ.

Новые граффити вдоль железнодорожных путей у Курского вокзала в Москве презентуют 17 мая, говорится в сообщении Москомархитектуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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