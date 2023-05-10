10 мая, 22:00Происшествия
Новости часа: около 400 ракет выпущено из сектора Газа по Израилю
Около 400 ракет выпущено из Газы по Израилю, есть попадания по жилым домам, сообщил министр обороны страны.
Все природные пожары, угрожавшие населенным пунктам в Курганской, Свердловской и Тюменской областях, ликвидированы, заявили в МЧС РФ.
Новые граффити вдоль железнодорожных путей у Курского вокзала в Москве презентуют 17 мая, говорится в сообщении Москомархитектуры.
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