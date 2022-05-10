Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП в Отрадном

На пересечении улиц Хачатуряна и Декабристов в Отрадном столкнулись две легковые машины, в том числе каршеринговая. Одну из них ударом отбросило в пешеходную зону около зебры. Автомобиль врезался в столб.

По предварительным данным, в этой аварии есть пострадавшие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.