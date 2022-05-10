Пожар произошел в районе станции метро "Лесопарковая"

Пожар произошел на юге МКАД. В районе станции метро "Лесопарковая" загорелось одноэтажное здание. Из-за сильного ветра огонь быстро охватил его целиком.

По предварительным данным, постройка не эксплуатируется. О пострадавших не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.