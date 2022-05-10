Дерево упало на машины на улице Петра Романова в Москве

Из-за порывистого ветра в некоторых районах Москвы упали деревья. Во дворе на улице Петра Романова огромное дерево упало на 4 машины.

У машины, которая стояла ближе всего к дереву, серьезно помят передний капот. Под тяжестью ствола он просел к асфальту. Повреждены и другие 3 автомобиля. Упавшее дерево перекрыло проезд во дворе.

ЧП произошло и на улице Гурьянова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.