Авария с участием такси произошла в Красногорске

На Ильинском шоссе в Красногорске столкнулись два автомобиля. У такси сильно смята передняя часть, а другой автомобиль от удара влетел в дорожный знак.

Данных о пострадавших нет. В районе ДТП образовался небольшой затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.