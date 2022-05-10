Пожарные локализовали природные возгорания в Курганской области, продолжается работа по их полной ликвидации. Угроза населенным пунктам отсутствует. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Долю отечественного медицинского оборудования в России планируется нарастить до 50% за два года и до 80% к 2030 году, для достижения цели отрасли будет оказана господдержка, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.