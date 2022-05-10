Лесной пожар вторые сутки тушат в Приморье

В Приморье вторые сутки тушат лесной пожар на острове Путятина. Огонь разошелся по сопке Старцева от бухты Широкая и постепенно подбирается к жилым домам.

Пожарные с помощью добровольцев пытаются остановить пламя. По официальной информации, реальной угрозы местным населенным пунктам нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.