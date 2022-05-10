В Нью-Мексико огонь охватил почти 77 тысяч гектаров земли. Его распространению способствует сильный ветер, который не утихает уже несколько суток.

На борьбу с огнем брошены практически все местные пожарные, это 1 700 человек. О пострадавших пока не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.