На МКАД в районе Строгино восстановили движение после аварии

Движение на МКАД в районе Строгино, где ранее произошла авария, восстановлено. В ДТП с участием двух автомобилей серьезно пострадала 26-летняя девушка, которую пришлось эвакуировать на вертолете.

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