В США объявили режим ЧС в некоторых регионах. Там после кибератаки приостановила работу компания, которая снабжает топливом почти половину Восточного побережья. Проблема коснулась Нью-Йорка, Вирджинии, Флориды, а также Арканзаса, Техаса и Миссисипи.

Кибермошенники атаковали сети компании и украли почти 100 гигабайтов данных. В результате компании пришлось отключить систему трубопровода. Эксперты говорят, что на восстановление ее работы уйдет несколько дней.

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