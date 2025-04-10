Московский зоопарк проведет расследование по поводу инцидента с сотрудником

В Московском зоопарке расследуют гибель сотрудника, которого укусила змея. Коллеги сразу вызвали несколько бригад скорой помощи, но мужчина скончался в течение 10–15 минут. По словам зоологов, причиной стал анафилактический шок – острая аллергическая реакция на змеиный яд, которую невозможно предсказать заранее.

Как отмечают специалисты, погибший имел значительный опыт работы с ядовитыми рептилиями. В зоопарках в такие отделения набирают только высококвалифицированный персонал. Ранее в учреждение из ЮАР поступила партия ядовитых змей, включая черную мамбу, щитковую кобру и кораллового аспида. На данный момент проводится служебная проверка.

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