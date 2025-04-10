Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 19:15

Происшествия

Московский зоопарк проведет расследование по поводу инцидента с сотрудником

Московский зоопарк проведет расследование по поводу инцидента с сотрудником

В Московском зоопарке проводят служебное расследование после инцидента со змеей

Новости регионов: электрокар сгорел по время зарядки во Владивостоке

ДТП с участием трех автомобилей произошло на ЮВХ в Москве

Пожар в ТЦ произошел в центре Екатеринбурга утром 10 апреля

Поисково-спасательная операция на месте обрушения клуба подходит к концу в Доминикане

Новости регионов: снегопады обрушились на Амурскую область и Якутию

Новости мира: главу Гагаузии Евгению Гуцул отправили под домашний арест

Новости регионов: в Подмосковье пассажир электрички украл 3 самоката у компании подростков

"Московский патруль": прокуратура выявила нарушения в антикафе с минипигами в Москве

В Московском зоопарке расследуют гибель сотрудника, которого укусила змея. Коллеги сразу вызвали несколько бригад скорой помощи, но мужчина скончался в течение 10–15 минут. По словам зоологов, причиной стал анафилактический шок – острая аллергическая реакция на змеиный яд, которую невозможно предсказать заранее.

Как отмечают специалисты, погибший имел значительный опыт работы с ядовитыми рептилиями. В зоопарках в такие отделения набирают только высококвалифицированный персонал. Ранее в учреждение из ЮАР поступила партия ядовитых змей, включая черную мамбу, щитковую кобру и кораллового аспида. На данный момент проводится служебная проверка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияживотныевидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика