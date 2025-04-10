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10 апреля, 17:15

Происшествия

В Московском зоопарке проводят служебное расследование после инцидента со змеей

В Московском зоопарке проводят служебное расследование после инцидента со змеей

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В Московском зоопарке проводят служебное расследование после гибели сотрудника от укуса ядовитой африканской змеи. Как пояснили в пресс-службе зоопарка, нештатная ситуация произошла во время кормления пресмыкающегося.

Сразу же после инцидента на место вызвали три бригады скорой помощи. Однако спасти сотрудника не удалось. Родным погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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