Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: электрокар сгорел по время зарядки во Владивостоке

Новости регионов: электрокар сгорел по время зарядки во Владивостоке

ДТП с участием трех автомобилей произошло на ЮВХ в Москве

Пожар в ТЦ произошел в центре Екатеринбурга утром 10 апреля

Поисково-спасательная операция на месте обрушения клуба подходит к концу в Доминикане

Новости регионов: снегопады обрушились на Амурскую область и Якутию

Новости мира: главу Гагаузии Евгению Гуцул отправили под домашний арест

Новости регионов: в Подмосковье пассажир электрички украл 3 самоката у компании подростков

"Московский патруль": прокуратура выявила нарушения в антикафе с минипигами в Москве

"Московский патруль": в Москве полицейские пресекли попытку дачи взятки должностному лицу

"Московский патруль": в Подмосковье возбуждено дело после убийства 10-летнего школьника

Электромобиль сгорел во Владивостоке. Nissan Leaf был припаркован у ЭЗС на одной из улиц. По словам очевидцев, во время зарядки произошло короткое замыкание. Машина мгновенно вспыхнула и сгорела буквально за несколько секунд.

Тем временем мощные апрельские снегопады обрушились на Амурскую область и Якутию. Толщина сугробов там достигла 40 сантиметров. Из-за обрушившейся на регион непогоды водители застревают на трассах в снегу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионыпогодавидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика