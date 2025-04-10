Новости регионов: электрокар сгорел по время зарядки во Владивостоке

Электромобиль сгорел во Владивостоке. Nissan Leaf был припаркован у ЭЗС на одной из улиц. По словам очевидцев, во время зарядки произошло короткое замыкание. Машина мгновенно вспыхнула и сгорела буквально за несколько секунд.

Тем временем мощные апрельские снегопады обрушились на Амурскую область и Якутию. Толщина сугробов там достигла 40 сантиметров. Из-за обрушившейся на регион непогоды водители застревают на трассах в снегу.

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