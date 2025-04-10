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10 апреля, 09:15

Происшествия

Поисково-спасательная операция на месте обрушения клуба подходит к концу в Доминикане

Поисково-спасательная операция на месте обрушения клуба подходит к концу в Доминикане

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В столице Доминиканы – Санто-Доминго – завершается спасательная операция у разрушенного ночного клуба. По оценке экспертов, шансов найти выживших под обломками практически не осталось.

Крыша заведения Jet Set обрушилась в ночь на 7 апреля, когда там проходил концерт живой музыки. По последним данным, погибли по меньшей мере 184 человека, в том числе звезда доминиканской музыки Руби Перес. Еще 155 человек госпитализированы с травмами.

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