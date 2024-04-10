Новости регионов: сирены вновь прозвучали в Кургане

В Кургане снова прозвучали сирены. Они напоминают о необходимости эвакуироваться из подтопляемых зон. В регионе подтоплены более 180 домов. Уровень воды в реках повышается.

В Кемеровской области во время ледохода сорвало понтонный мост. На переправе в этот момент находились люди. ЧП произошло возле местного поселка. По предварительной информации, никто не пострадал, людей эвакуировали.

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