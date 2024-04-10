Москвичам рассказали о новостях к вечеру 10 апреля. Пожар в частном доме в районе Южное Бутово удалось ликвидировать на площади 250 квадратных метров. Как сообщили очевидцы, сильный огонь охватил дом и хозпостройки.

В Гольянове после капремонта заработал спортивный комплекс "Скиф". Теперь в здании новые тренажеры и просторные раздевалки. Заниматься здесь смогут и участники "Московского долголетия".

Столичный флот вскоре пополнится новыми речными трамвайчиками. Два борта уже проходят проверку в Москве. Еще два достраивают на верфи под Санкт-Петербургом. Их должны доставить к концу весны.

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