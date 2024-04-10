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Новости

10 апреля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о новостях к вечеру 10 апреля

Москвичам рассказали о новостях к вечеру 10 апреля

Новости регионов: более 280 приусадебных участков подтоплены в Курганской области

Частный жилой дом загорелся на юге Москвы

Автобус с вахтовиками упал в карьер в Красноярском крае

Новости регионов: понтонный мост сорвало потоком воды в Кузбассе

Грузовая машина опрокинулась на Кленовом бульваре

Новости мира: платформа с водой упала на торговый павильон в секторе Газа

Пожар произошел на улице Авиаконструктора Сухого

Специалисты круглосуточно работают в пострадавшей от наводнения Оренбургской области

Новости регионов: более 7,5 тыс жителей Оренбургской области эвакуированы из-за половодья

Москвичам рассказали о новостях к вечеру 10 апреля. Пожар в частном доме в районе Южное Бутово удалось ликвидировать на площади 250 квадратных метров. Как сообщили очевидцы, сильный огонь охватил дом и хозпостройки.

В Гольянове после капремонта заработал спортивный комплекс "Скиф". Теперь в здании новые тренажеры и просторные раздевалки. Заниматься здесь смогут и участники "Московского долголетия".

Столичный флот вскоре пополнится новыми речными трамвайчиками. Два борта уже проходят проверку в Москве. Еще два достраивают на верфи под Санкт-Петербургом. Их должны доставить к концу весны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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