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Новости

10 апреля, 20:00

Происшествия

Новости регионов: более 280 приусадебных участков подтоплены в Курганской области

Новости регионов: более 280 приусадебных участков подтоплены в Курганской области

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В Курганской области подтоплены более 180 домов и 280 приусадебных участков. Уровень воды в реках Уй и Тобол повышается. В региональном МЧС сообщили, что продолжается эвакуация населения: из опасной зоны вывезли более четырех тысяч человек. Основные силы спасателей направлены на работу по укреплению берегов.

В Кузбассе потоком воды сорвало мост, на котором были люди. По предварительной информации, никто не пострадал. В СМИ сообщается, что выход на переправу через Томь был закрыт, однако жители региона переходили на другой берег по ней, несмотря на запрет. В Кемеровской области уже начались подтопления, вода добралась до десятков домов и дачных участков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоДарья Тащина
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