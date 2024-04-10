Новости мира: платформа с водой упала на торговый павильон в секторе Газа

Платформа с гуманитарной помощью упала на торговый павильон в секторе Газа. С помощью небольшого парашюта был сброшен пак питьевой воды, но из-за ажиотажа это едва не закончилось гибелью людей. В итоге платформа повредила павильон.

Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане приближается к 100 тысячам человек. Для местных жителей открыли пункты временного размещения.

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