Новости мира: почти 100 тыс человек эвакуировали из-за паводка в Казахстане

Число эвакуированных из-за паводков к Казахстане приближается к 100 тысячам человек. Вода размыла дороги и мосты. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в 10 регионах. Для местных жителей открыли пункты временного размещения.

Тем временем в Англии не осталось "здоровых" рек, 90% из них не соответствуют стандартам. С таким заявлением выступила международная экологическая благотворительная организация. Между тем в Северной Ирландии токсичные химические вещества обнаружили во всех реках.

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