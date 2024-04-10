Уровень воды в реке Урал достиг отметки 978 сантиметров

В Оренбурге уровень воды в реке Урал превысил критические значения и продолжает расти. Как заявили в городской администрации, за ночь вода поднялась на полметра и дошла до отметки 978 сантиметров. На данный момент подтоплено более 300 домовладений. В области уже объявлен режим ЧС федерального масштаба. Самая сложная ситуация отмечается в Орске, где прорвало защитную дамбу, в результате чего порядка 7 тысяч жилых домов с приусадебными участками оказались подтоплены. Спасатели уже вывезли из опасных районов почти 2,5 тысячи человек.

Тем временем в Санкт-Петербурге водитель внедорожника сбил людей прямо на пешеходном переходе. ДТП попало на камеру видеорегистратора. Водитель иномарки хотел объехать стоящий на пути автобус, но из-за высокой скорости не успел затормозить и наехал на людей, переходивших проезжую часть.

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