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Новости

10 апреля, 23:45

Происшествия

Новости часа: с начала эскалации в ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли почти 4,5 тыс человек

Новости часа: с начала эскалации в ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли почти 4,5 тыс человек

"Рейд 112": мужчину с ножом в груди обнаружили в жилом доме Москвы

Новости часа: в Запорожской области задержан агент разведки Украины

"Московский патруль": тяжелая конструкция рухнула на девушку в ресторане быстрого питания

"Московский патруль": в пункте выдачи транспортной компании разбили емкость с химикатами

"Московский патруль": сотрудники ФСБ изъяли 700 килограммов кокаина

Прокуратура начала проверку после пожара на складе автозапчастей в Нахабине

Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю

Неизвестный открыл стрельбу в одном из банков США

Столичный пункт выдачи заказов СДЭК на Ивантеевской улице откроют 11 апреля

С начала эскалации в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли почти 4,5 тысяч человек. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Вашингтон работает над усовершенствованием антироссийских санкций.

Выдача жилищных сертификатов в Херсонской области выросла в 5 раз с конца января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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