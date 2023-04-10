10 апреля, 23:45Происшествия
Новости часа: с начала эскалации в ДНР из-за обстрелов ВСУ погибли почти 4,5 тыс человек
С начала эскалации в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли почти 4,5 тысяч человек. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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