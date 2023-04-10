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10 апреля, 17:15

Происшествия

Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Нахабине

Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Нахабине

Около 40 человек пострадали из-за разбившейся емкости с химикатами в столичном офисе СДЭК

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Прокуратура в данный момент выясняет причины пожара на складе автозапчастей в подмосковном Нахабине. Пока идет доследственная проверка, сообщили в ведомстве.

Тем временем спасатели продолжают работу на месте ЧП. По данным регионального управления МЧС, в ликвидации пожара задействованы 44 человека и 13 единиц техники. По сообщениям СМИ, причиной пожара стал взрыв кислородного баллона в помещении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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