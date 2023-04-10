Велосипедист столкнулся с автомобилем на Садовой-Спасской улице

Велосипедист попал под колеса автомобиля на перекрестке Садовой-Спасской и Мясницкой улиц в столице. На кадрах, которые опубликовал Дептранс, видно, что он на скорости пытался пересечь проезжую часть, но не успел.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено незначительно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.