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10 апреля, 16:30

Происшествия

Велосипедист столкнулся с автомобилем на Садовой-Спасской улице

Велосипедист столкнулся с автомобилем на Садовой-Спасской улице

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Велосипедист попал под колеса автомобиля на перекрестке Садовой-Спасской и Мясницкой улиц в столице. На кадрах, которые опубликовал Дептранс, видно, что он на скорости пытался пересечь проезжую часть, но не успел.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено незначительно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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