Саперы Росгвардии обнаружили противотанковую мину в Херсонской области

В Херсонской области саперы Росгвардии обнаружили противотанковую мину вблизи населенного пункта. Опасный боеприпас нашли на дороге в ходе проверки с металлодетектором.

Мина была спрятана под грунтом. Специалисты не стали уничтожать боеприпас на месте, так как рядом находились жилые дома. К тому же воронка от взрыва могла повредить проезжую часть дороги. Мину обезвредили и доставили на полигон.

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