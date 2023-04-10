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Саперы Росгвардии обнаружили противотанковую мину в Херсонской области

Саперы Росгвардии обнаружили противотанковую мину в Херсонской области

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В Херсонской области саперы Росгвардии обнаружили противотанковую мину вблизи населенного пункта. Опасный боеприпас нашли на дороге в ходе проверки с металлодетектором.

Мина была спрятана под грунтом. Специалисты не стали уничтожать боеприпас на месте, так как рядом находились жилые дома. К тому же воронка от взрыва могла повредить проезжую часть дороги. Мину обезвредили и доставили на полигон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
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