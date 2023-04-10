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Новости мира: церковь сгорела в американском штате Массачусетс

Новости мира: церковь сгорела в американском штате Массачусетс

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В американском штате Массачусетс сгорела церковь. Кадры пожара очевидцы опубликовали в соцсетях. На них видно, как пламя мгновенно охватывает здание. Причины случившегося предстоит выяснить следователям.

В Германии пожарным пришлось эвакуировать почти полторы сотни жителей Гамбурга. Там загорелись два склада, на которых помимо прочего хранились токсичные вещества. Спасатели предупредили жителей о крайне опасной загазованности воздуха. Железнодорожное сообщение между Гамбургом и Бюхеном было приостановлено. Пока специалисты не могут сказать, когда людям можно будет вернуться в свои дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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