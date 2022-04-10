Высокий уровень террористической опасности введут в Курской области из-за провокаций украинских националистов, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

США считают приоритетом независимость Европы от энергоносителей из России, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Визиты западных лидеров в Киев можно назвать ярмаркой лицемерия, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий.