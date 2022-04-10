В Люблине произошло ДТП с участием автомобиля такси

В Люблине произошло крупное ДТП. Кадрами поделились очевидцы.

Машина такси столкнулась с автомобилем BMW. После удара джип вылетел на тротуар. Сведения о пострадавших пока не сообщались. На месте происшествия работают экстренные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.