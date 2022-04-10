Смертельное ДТП произошло на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель Lada наехал на бордюрный камень ограждения, которое разделяет транспортные потоки. После этого машину перевернуло, и она приземлилась на крышу Honda, которая ехала по встречке. Ее водитель погиб.

Мужчину, который управлял автомобилем отечественного производства, с различными травмами доставили в больницу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.