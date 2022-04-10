Четыре человека пострадали в результате стрельбы в кафе в Изрмиле

В Израиле снова неспокойно. Мужчина открыл стрельбу в кальянной города Рахат. Четыре человека получили ранения и были госпитализированы. Все пострадавшие – молодые люди в возрасте примерно 20 лет.

Прибывшую на место полицию местные жители закидали камнями. Население города – преимущественно арабское. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.