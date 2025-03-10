Новости регионов: пожар на складе магния произошел в Ульяновской области

Склад магния загорелся в Ульяновской области. По словам очевидцев, были слышны хлопки. На месте ЧП работают пожарные. По предварительным данным, огонь охватил около 20 квадратных метров – это половина всего склада. К тушению привлекли почти 50 специалистов, а также более 10 единиц техники. Всего на территории хранится несколько тонн вещества.

Тем временем в Татарстане возбудили уголовное дело после столкновения такси с автобусом. Таксист пытался объехать стоящий общественный транспорт и сбил людей на остановке. Травмы получили 11 человек, в том числе ребенок. Состояние большинства пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. По данным СМИ, 30-летний водитель взял автомобиль такси для работы в аренду. Ранее его уже привлекали за употребление наркотических веществ и отказ от прохождения лечения.

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