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10 марта, 16:30

Происшествия

Новости мира: лесной пожар начался в горах японской префектуры Нара

Новости мира: лесной пожар начался в горах японской префектуры Нара

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Лесной пожар начался в горах японской префектуры Нара. Жители сами сообщили спасателям о ЧП. Днем они увидели дым, который поднимается из лесополосы. Пока эвакуацию в регионе не объявляли. На место отправили 15 пожарных расчетов и три вертолета. Возгорание началось всего через сутки после того, как удалось справиться с предыдущим пожаром. Он продолжался 12 дней.

В 13 аэропортах Германии началась суточная забастовка. Диспетчеры отменят порядка 3,5 тысячи рейсов. К стачке призвал профсоюз работников сферы услуг. Он требует повышения зарплаты. Для наземных служб – плюс 350 евро в месяц. Кроме того, бастующие хотят дополнительные выходные. Что касается авиапассажиров, тысячи человек утром получили уведомления с просьбой не приезжать в аэропорты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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