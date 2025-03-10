Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Пожар в реконструированном здании на Дербеневской улице ликвидирован, сообщили "Агентству" Москва в пресс-службе МЧС России.

С января россияне оплатили парковку через корпоративный счет в приложении "Парковки России" более 250 тысяч раз, заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инвестор восстановил дом художников Коровиных по городской программе, сообщил портал мэра и правительства столицы.