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10 марта, 16:15

Происшествия

Пожар в реконструированном здании на Дербеневской улице ликвидирован

Пожар в реконструированном здании на Дербеневской улице ликвидирован

Спасатели потушили пожар в реконструируемом здании в Даниловском районе Москвы

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Пожар в реконструированном здании на Дербеневской улице ликвидирован, сообщили "Агентству" Москва в пресс-службе МЧС России.

С января россияне оплатили парковку через корпоративный счет в приложении "Парковки России" более 250 тысяч раз, заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инвестор восстановил дом художников Коровиных по городской программе, сообщил портал мэра и правительства столицы.

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