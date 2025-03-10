Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 15:30

Происшествия

Новости регионы: в Пулково задержали пассажира с незаконно перевозимыми омарами

Новости регионы: в Пулково задержали пассажира с незаконно перевозимыми омарами

Центр "Авангард" примет 24 тыс московских школьников в 2025 году

Уголовное дело завели на водителя такси, наехавшего на людей в Казани

В МЧС сообщили, что внутри горящего частного дома в Соликамске могут быть люди

Новости регионов: ребенок едва не выпал с балкона в Ангарске

Большегруз и два автомобиля столкнулись на улице Поляны в Москве

11 человек пострадали из-за наезда автомобиля на остановку в Казани

Новости регионов: уголовное дело возбудили после пожара в подмосковном тепличном комплексе

Пожар в кафе и гостинице ликвидирован в Краснодарском крае

В Мадриде прошел митинг против поддержки Украины

В аэропорту Пулково задержан пассажир, незаконно перевозивший 107 живых омаров на сумму 700 тысяч рублей. Ракообразные предназначались для одного из московских ресторанов. У мужчины не было необходимых документов для провоза животных.

Во Владивостоке набирает популярность экстремальный тренд: серферы "угоняют" льдины в период таяния, провожая зиму. Однако спасатели предупреждают, что такое развлечение крайне опасно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияобществорелигиявидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика