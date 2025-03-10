Новости регионы: в Пулково задержали пассажира с незаконно перевозимыми омарами

В аэропорту Пулково задержан пассажир, незаконно перевозивший 107 живых омаров на сумму 700 тысяч рублей. Ракообразные предназначались для одного из московских ресторанов. У мужчины не было необходимых документов для провоза животных.

Во Владивостоке набирает популярность экстремальный тренд: серферы "угоняют" льдины в период таяния, провожая зиму. Однако спасатели предупреждают, что такое развлечение крайне опасно.

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