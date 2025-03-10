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10 марта, 14:15

Происшествия

Уголовное дело завели на водителя такси, наехавшего на людей в Казани

Уголовное дело завели на водителя такси, наехавшего на людей в Казани

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Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью, завели в отношении водителя, наехавшего на людей в Казани. В момент происшествия они стояли на остановке общественного транспорта.

В результате ДТП пострадали 11 человек, 9 из них госпитализированы. По данным МВД, виновник аварии пытался объехать маршрутный автобус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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