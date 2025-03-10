Новости регионов: уголовное дело возбудили после пожара в подмосковном тепличном комплексе

Уголовное дело завели по факту пожара в тепличном комплексе в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщили в Следственном комитете по Московской области. В деревне Высоково, в местном агрокомплексе произошел взрыв газа, после чего вспыхнули теплицы. При разборе конструкций пожарные обнаружили тела погибших. Возгорание локализовали на площади 1 000 квадратных метров. На месте ЧП работает группа следователей и криминалистов, проводится осмотр, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Тем временем прокуратура Ангарска организовала проверку из-за происшествия с несовершеннолетним. Ребенок едва не выпал с балкона 6-го этажа. Оставшись без присмотра, он перебрался через перила и повис. Помогли соседи, которые подхватили ребенка с нижнего балкона.

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