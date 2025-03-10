В Москве задержан мужчина, обстрелявший подростков из пневматического пистолета

На западе Москвы полиция задержала мужчину, который обстрелял нескольких подростков из пневматического пистолета. Инцидент произошел 8 марта, но информация о нем появилась позже. По предварительным данным, нападавший был недоволен тем, что молодые люди выгуливали своих собак во дворе.

Мужчина сделал несколько выстрелов в воздух, чтобы напугать подростков. Полиция проводит проверку по факту произошедшего, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

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