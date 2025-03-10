Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 07:15

Происшествия

В Москве задержан мужчина, обстрелявший подростков из пневматического пистолета

В Москве задержан мужчина, обстрелявший подростков из пневматического пистолета

Новости мира: Вьетнам продлил безвизовый режим для российских туристов

Здание торгового комплекса "Теплый рынок" загорелось в Барнауле

Крупный пожар произошел в Барнауле

Лед на столичных водоемах стал критически тонким

Новости мира: лесные пожары охватили остров Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк

9 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

Три человека пострадали в аварии на МСД

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на МСД

Новости мира: французы потребовали прекратить поставки оружия Украине

На западе Москвы полиция задержала мужчину, который обстрелял нескольких подростков из пневматического пистолета. Инцидент произошел 8 марта, но информация о нем появилась позже. По предварительным данным, нападавший был недоволен тем, что молодые люди выгуливали своих собак во дворе.

Мужчина сделал несколько выстрелов в воздух, чтобы напугать подростков. Полиция проводит проверку по факту произошедшего, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика