Новости мира: тысячи людей вышли на акцию протеста в Амстердаме

Тысячи людей вышли на улицы Амстердама, чтобы выразить протест из-за приезда президента Израиля Ицхака Герцога. Он участвует в церемонии открытия Национального музея Холокоста в городе. Демонстранты держат в руках палестинские флаги и плакаты.

Франция хочет создать альянс, куда войдут европейские государства, которые готовы отправить войска на Украину. Однако, как пишут СМИ, в большинстве стран власти заявили об отсутствии таких планов.

Папа римский Франциск призвал Киев поднять белый флаг. По его мнению, проигрывающие в конфликте должны найти в себе смелость признать это и согласиться на мирные переговоры.

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